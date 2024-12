Le « shed » du Joubernon prépare ses adieux aux Crestois

L’ancienne usine Rey, jadis consacrée au tissage et à la broderie, sera bientôt démolie.

La folle aventure de Serge Sargentini, ce Crestois qui pourchasse, entre autres, les anciens canaux et les vieilles turbines de la ville, devait forcément faire une halte au « shed » Rey, à l’extrémité est du cours Joubernon. Cette ancienne usine au toit en dents de scie caractéristique des industries du XIXe siècle (les fameux sheds), installée à l’abri des regards, sera prochainement démolie. L’occasion, pour une poignée de passionnés du patrimoine historique et technologique local, de faire remonter à la surface les souvenirs d’une époque disparue, où Crest était un fleuron de l’industrie régionale...

Article publié dans Le Crestois du 6 décembre 2024