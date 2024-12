Plus de 1 000 euros déjà récoltés pour le Téléthon

Et cela continue le samedi 7 décembre.

Fidèles au poste, pour la bonne cause. Vendredi 29 et samedi 30 novembre (et bien avant pour la préparation), les bénévoles engagés pour le Téléthon, qui récolte des fonds au niveau national pour financer la recherche contre les maladies rares, ne se sont pas ménagés pour apporter leur pierre à l’édifice. D’abord en tenant un stand de vente de brioches, de pensées, de bugnes et de boissons chaudes le samedi aux supermarchés Auchan et Aldi, mais aussi devant la mairie. Nouveauté cette année, la Maison crestoise Boutarin avait donné à l’association de l’ail noir (avec une fiche recette), vendu 8 euros la tête.

400 EUROS POUR LES CYCLOS

Rebelote le lendemain matin sur le marché. Le samedi après-midi 30, un peloton d’une cinquantaine de cyclistes de l’US cyclo de Crest, auxquels s’étaient joints quelques sportifs des communes voisines, se sont élancés de l’espace Soubeyran pour une randonnée qui les a conduits dans la vallée de la Roanne en traversant les villages de Saint-Benoît-en-Diois, Saillans, Mirabel-et-Blacons et Aouste-sur-Sye. Mobilisés pour le Téléthon, ils ont glissé leurs dons dans l’urne fixée astucieusement sur son guidon par Daniel Cuny qui a récolté 400 euros.

Le samedi soir, un grand repas dansant, qui comptait une cinquantaine de convives, a eu lieu salle Coloriage, animé par le groupe Star Danc’sing. La tombola a très bien fonctionné et les organisateurs tiennent à remercier les commercants (et autres) qui ont offert les lots ou contribué au bon fonctionnement du week-end : la mairie de Crest, Delbard, Gamm vert, la jardinerie Brétière, le garage Roussin, Guapa, la boulangerie Fouraison, la boulangerie Honorin, Auchan, Mireille et ses brioches et l’imprimerie-papeterie Véziant.

Si le temps le permet, le Téléthon continue sur le marché le samedi 7 décembre afin d’augmenter encore les recettes qui dépassent aujourd’hui les 1 000 euros. À partir de 10h30, nous participerons à la Bourse aux jouets organisée par le CCAS de Crest. Le total des recettes sera remis à Jean-Paul Rey, délégué de l’AMF Téléthon en vallée de la Drôme les mardis 10 ou 17 décembre. Au niveau national, près de 80 millions d’euros de promesses de dons ont été enregistrées par le Téléthon. C’est un peu, aussi, grâce à la générosité crestoise…

Clément Chassot et B. Courtial

Article publié dans Le Crestois du 6 décembre 2024