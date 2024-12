Valence-Crest-Die : fritures sur la ligne

Les lignes de bus 24 et 28 accumulent retards et sur-réservations.

Valentinoise, Sara, professeure de collège, prend chaque jour le bus pour se rendre à Crest le matin, et revenir en bus le soir. Une évidence pour elle, qui ne peut prendre la voiture tous les jours. Le trajet est certes un peu long – le bus s’arrête souvent – mais jusqu’ici, elle y trouvait son compte. Seulement voilà : depuis quelques temps, le trajet s’est singulièrement compliqué. « Le matin, je suis toujours en retard car le bus n’arrive pas à absorber tous les voyageurs, dont beaucoup arrivent avec un ticket de train régional, deux fois plus cher. Et le soir, non seulement j’ai parfois peur de ne pas réussir à rentrer dedans tant il est plein, mais il arrive toujours en retard ! »

L’expérience de Sara est, hélas, bien partagée parmi les utilisateurs des lignes 28 et 24. D’autant que, depuis deux ans, leur trajet quotidien s’est déjà un peu complexifié...

Article publié dans Le Crestois du 6 décembre 2024