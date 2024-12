3CPS : Boris Transinne claque la porte du conseil

L’interco a autorisé des « activités polluantes » sur la zone des Valernes.

La séance avait commencé depuis un peu plus d’une heure quand le ton est soudainement monté au sujet de l’avenir de la zone d’activités des Valernes. La 6e délibération du conseil communautaire de la 3CPS (communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans), qui s’est tenu le 28 novembre à Piégros-la-Clastre, se penchait sur la modification du règlement de cette zone de 9 000 m2, située derrière la gare de Crest. Propriété de la 3CPS, elle doit bientôt être en partie cédée à l’entreprise d’emballage carton Smurfit-Kappa, plus gros employeur privé de la ville, pour permettre son développement.

Jusque-là, tout va bien. Mais la demande faite aux élus ce soir-là était de supprimer une mention du règlement de cette zone interdisant « les activités polluantes »...

Article publié dans Le Crestois du 6 décembre 2024