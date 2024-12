Les Amis du Crestois ont organisé une table-ronde passionnante.

Quelques minutes avant l’ouverture de la salle, on s’inquiétait : viendont-ils, ou ne viendront-ils pas ? Fort heureusement pour les Amis du Crestois, qui organisaient une table ronde sur le thème « Bien manger, à quel prix ? », le vendredi 29 novembre à l’Amape de Crest, le public est venu en nombre pour discuter de ce sujet passionnant et à l’actualité brûlante, en pleine mobilisation du monde agricole.

Autour de la table, Elsa Chastel, 21 ans, agricultrice bio à Solaure-en-Diois, Mathieu Michelas, responsable du rayon fruits et légumes à l’Intermarché de Crest, Daniel Gilles, élu au département et à la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD), Stéphan Marette, chercheur économiste à l’Inrae, et Émilie Bosc, promotrice du projet de Sécurité sociale de l’alimentation à Dieulefit.

Au total, près de 80 personnes avaient fait le déplacement pour écouter d’abord, puis participer ensuite à ce débat animé par Louisette Gouverne, journaliste à la retraite et administratrice de l’associaiton des Amis du Crestois. Les débats ont été riches, parfois houleux, mais il ne fait pas de doute que tous les participants en sont repartis mieux informés qu’ils n’y étaient entrés. Merci aux Amis du Crestois, aux invités parfois venus de loin, et au public pour être venus si nombreux et avoir enrichi les discussions par leurs nombreuses et pertinentes interventions.

On espère que les Amis du Crestois reproduiront l’expérience prochainement, sur un autre thème. Nous vous en reparlerons !

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 6 décembre 2024