Un ciné-concert au temple organisé par l’Amotec

Frédéric Lamantia jouera de l’orgue sur un film de Buster Keaton.

Après « Le mécano de la Général » et dans le cadre de la saison musicale des Amis de l’orgue du temple de Crest (Amotec), Buster Keaton revient le dimanche 8 décembre prochain au temple de Crest avec « La croisière du Navigator ». Michel Visse à la batterie et aux accessoires, accompagné de Frédéric Lamantia à l’orgue, improviseront en direct des ambiances sonores propres à l’orgue de cinéma qui a connu son heure de gloire à l’époque des films muets. En plus de mélodies en lien avec le thème de la mer, l’on retrouvera des bruitages qui donneront du relief au scénario de cette comédie burlesque, réalisée en 1924 par Buster Keaton.

Il sera une fois de plus question d’une histoire d’amour qui heureusement se termine bien : Rollo, jeune milliardaire qui s’ennuie, décide soudain de demander en mariage sa voisine qui, naturellement, refuse. Il part finalement en croisière sans savoir que la jeune fille s’embarque sur le même bateau. Un groupe de conspirateurs ayant détaché les amarres du navire, ils se retrouvent ainsi seuls en pleine mer…

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée du film : une heure avec dix minutes de présentation au début

Date : dimanche 8 décembre 2024

Heure : 17 heures

Lieu : temple de Crest

Tarif : 10 euros

L’Amotec

Article publié dans Le Crestois du 29 novembre 2024