Michel Besso qualifié pour le championnat de France d’haltérophilie

L’athlète crestois s’est qualifié dans sa catégorie.

Le samedi 16 novembre, c’était le championnat régional d’haltérophilie en développé couché, à Saint-Étienne. L’US Crest haltérophilie était représentée par Michel Besso. L’ambiance était très familiale et très concentrée, dans une salle où le public est nombreux. On comptait soixante athlètes, filles et garçons, qui concouraient dans leur catégorie poids et âge...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 29 novembre 2024