La Journée du souvenir trans célébrée à Crest.

En 2024, des gens meurent en France parce qu’ils sont transgenres. C’est encore arrivé en juillet dernier à Géraldine, poignardée, et à Angelina, tuée à coups de hache. Tous les 20 novembre à travers le monde est organisée la Journée du souvenir trans pour commémorer les personnes assassinées pour motif transphobe.

À l’appel d’un collectif crestois, une quarantaine de personnes, trans ou « allié·es », se sont rassemblées le mercredi 20 novembre au Pont mistral pour un hommage à toutes ces victimes, plus ou moins proches. Des bougies ont été allumées avant la lecture de poèmes, la tenue d’une longue minute de silence et de prises de paroles.

« Il y a toujours des agressions transphobes, même en Drôme. Les trans vivent avec cette peur, par exemple, que quelqu’un débarque dans des rassemblements comme celui-là avec de mauvaises intentions », expliquait l’une des personnes présentes sur le pont. « On est là, on est vivants, et nous voulons vivre dans la joie », lançait une autre, malgré cette tristesse d’une société toujours patriarcale, où la transphobie et, plus largement, l’homophobie persiste. Pour plus de détails, retrouvez la tribune du collectif.

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 22 novembre 2024