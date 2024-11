Elle était investie dans plusieurs associations dont À l’ombre de la Tour.

L’infatigable Vonette Corellino est décédée le samedi 16 novembre à l’âge de 89 ans. Ses obsèques auront lieu le vendredi 22 novembre en l’église Saint-Sauveur.

Ayant rejoint l’équipe des bénévoles de l’association À l’ombre de la Tour en 2019, elle en a été un soutien indéfectible, avec une opiniâtreté et une efficacité qui ont marqué les esprits et ce particulièrement dans la gestion de la trésorerie. Son souvenir restera aussi dans le coeur de nombreux résidents de l’Ehpad qu’elle accompagnait avec bienveillance, en leur rendant visite, les entourant lors des moments festifs ou en animant des ateliers coloriage. Nous garderons tous d’elle le meilleur souvenir. Adieu Vonette et MERCI.

Tous les membres d’À l’ombre de la Tour

Article publié dans Le Crestois du 22 novembre 2024