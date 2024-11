La 40e campagne des Restos du cœur commence

L’association rend ses critères plus avantageux pour les familles.

Nous avons déjà inscrit près de 120 familles pour cette 40e campagne des Restos du cœur, mais les inscriptions vont continuer tout au long de l’hiver. Notre antenne crestoise compte 60 bénévoles réguliers, et plus de 100 occasionnels.

Après une année de restrictions, nos critères sont, pour cette campagne, plus avantageux pour les familles : notre barème (reste à vivre) augmente. Il sera dorénavant annuel (plus de changement entre campagne d’été et d’hiver) ; une augmentation du nombre de repas distribués (8 cette année contre 6 l’an dernier) ; les familles sans abri ou mal logées auront un barème plus favorable, ainsi que les familles monoparentales ; les enfants de 0 à 36 mois auront une dotation améliorée.

Toute personne poussant la porte des Restos du cœur ne ressort jamais les mains vides ! Si elle n’est pas éligible à une dotation hebdomadaire, elle aura un colis de dépannage et pourra bénéficier de nos services.

Toutes nos activités sont ouvertes à tous, acceptés ou pas aux Restos du cœur : accès internet, ateliers de français, aide aux devoirs, départs en vacances, accès aux droits, espaces livres, soutien au retour à l’emploi, coiffure.

Nathalie Martin

Horaire d’ouverture :

Jeudi : 9h-11h30/14h-16h30

Vendredi : 9h-11h30

Article publié dans Le Crestois du 22 novembre 2024