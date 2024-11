À Crest, trois nouveaux points de compostage publics

Ils sont installés rue Sadi Carnot, quai Reynier et à la place des Moulins.

Il existait déjà depuis 2017 les quatre « placettes » de compostage collectif lancées par la communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans (3CPS) et gérées par des bénévoles. Depuis le début du mois, l’intercommunalité a lancé une expérimentation à Crest avec trois nouveaux sites pour recycler ses déchets organiques (plus un autre à Aouste-sur-Sye, sur le parking de la pharmacie). Deux d’entre eux, situés rue Sadi Carnot et quai André Reynier, sont directement gérés par la 3CPS...

Article publié dans Le Crestois du 15 novembre 2024