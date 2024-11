Une équipe de bénévoles prépare le Téléthon

Plusieurs rendez-vous pour la bonne cause à noter dans vos agendas à partir du 26 novembre.

Cette année, le Téléthon se tiendra fin novembre les vendredi 29 et samedi 30 novembre. Une première réunion de préparation a déjà eu lieu et voilà les principales manifestations : vente de brioches, de pensées et de billets pour une grande tombola et repas le 30 novembre au soir.

Premier rendez-vous le mardi 26 novembre au Foyer-restaurant Louise Vallon à partir de 14 heures : les clubs se réuniront pour apporter des dons, acheter brioches, pensées et billets de tombola. Jeux divers et goûter prévus. Le vendredi 29 novembre à partir de 9 heures : vente à Auchan, Aldi et devant la mairie. Le samedi 30 novembre à partir de 9 heures : vente sur le marché devant la mairie de Crest de crêpes, vin chaud, etc. À 13h30, début des activités sportives à Soubeyran. À 20 heures, repas à la salle Coloriage, animé par Star dancing. Tirage de la tombola. Inscriptions pour le repas au 06 70 20 44 74 ou 04 75 40 65 44.

Enfin, le samedi 7 décembre, vente sur le marché à partir de 9 heures. Plus de précisions seront apportées dans nos colonnes la semaine prochaine.

Gisèle Cellier

Article publié dans Le Crestois du 15 novembre 2024