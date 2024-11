Du rock hard pour les Restos du cœur

L'antenne livronnaise de l'association organisait un concert de soutien

Samedi 9 novembre, l'antenne livronnaise des Restos du cœur organisait, pour la première fois de son histoire, une soirée concert à la salle Simone Signoret, le but étant bien sûr de récolter des fonds (on sait que la période de l'hiver est critique pour les personnes en situation de précarité) mais aussi de proposer une soirée culturelle et festive aux Livronnais. Et l'association a mis les petits plats dans les grands puisque c'est Ganafoul qui jouait ce soir à Livron.

Le groupe de rock hard, fondé à Givors en 1974 (50 ans !), est un pionnier et vétéran de la musique saturée en France, et cela se sent dès sa montée sur scène. Jack Bon (guitare, chant), Édouard Gonzalez (guitare), Yves Rothacher (batterie) et Luc Blackstone (basse) sont parfaitement en place et propulsent un blues rock vitaminé et terriblement groovy. De nombreux spectateurs se lèveront d'ailleurs de leurs chaises tout au long de la soirée afin de danser au rythme de la musique entrainante de Ganafoul.

Au final, ce seront près de 120 personnes qui auront fait le déplacement pour soutenir les Restos du cœur et passer un très bon moment musical, convivial et tonique, avec un groupe aussi accessible (les membres de Ganafoul passeront un long moment à discuter avec le public et à signer des autographes) que qualitatif, et qui aura fait l'unanimité auprès des spectateurs.

Merci et bravo à l'antenne locale des Restos du cœur pour cette belle initiative qui devrait avoir une suite en 2025.

Nous y serons !

Pour soutenir les Restos du cœur : www.restosducoeur.org

Olivier Chapelotte

Article publié dans Le Crestois du 15 novembre 2024