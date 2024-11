Les fines lames de la coutellerie d’art

Lancé par Irène et Christian Avakian, le Salon du couteau a fêté ses 10 ans.

C’est la grande famille de la coutellerie d’art de la Drôme (et d’au-delà) qui s’est réunie à Crest, les samedi 9 et dimanche 10 novembre, pour le Salon du couteau et des métiers d’art, salle des Moulinages. Créé en 2014 par Christian et Irène Avakian, le Salon fêtait sa 10e édition et fut l’occasion, pour les initiés, de découvrir les nouvelles oeuvres de couteliers renommés...

Article publié dans Le Crestois du 15 novembre 2024