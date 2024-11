Le prix d’une alimentation saine et durable

Les Amis du Crestois organisent une conférence-débat le 29 novembre.

Les agriculteurs l’ont revendiqué l’hiver dernier et ils envisagent de nouvelles actions : ils veulent vivre de la vente de leurs produits. À l’autre bout de la chaîne alimentaire, les consommateurs paient leur nourriture 20 % plus cher qu’en 2020, alors que l’inflation a globalement reculé.

Une fracture alimentaire s’est creusée ; un Français sur trois n’arrive plus à se nourrir correctement tous les jours (rapport publié en octobre par l’Institut Montaigne3). Cette insécurité alimentaire touche particulièrement les jeunes. La crise alimentaire a également un aspect sanitaire : une consommation accrue d’aliments transformés, riches en sucre, sel et graisses saturées est à l’origine de pathologies comme l’obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires.

Ce système peut-il tenir encore longtemps d’un point de vue social, mais aussi écologique ? Comment faire face aux aléas dus au changement climatique et préserver la biodiversité en continuant à importer massivement des produits alimentaires et ne réduisant pas la consommation de produits carnés ?

La question est vertigineuse et les réponses ne peuvent venir que d’un effort collectif porté par une réelle volonté politique. Tous les acteurs du système doivent se mobiliser : pouvoirs publics, industriels de l’agro-alimentaire, distributeurs, restaurateurs, et pas seulement les consommateurs. Tel est le cadre de réflexion dans lequel la soirée débat du vendredi 29 novembre a été imaginée par l’association Les Amis du Crestois.

DÉVELOPPER LA MISE EN RÉSEAU

Si le Val de Drôme reste un territoire productif et nourricier, où le bien manger a une valeur et où le lien entre producteurs et consommateurs n’est pas rompu, la vallée n’échappe pas à la crise plus globale du système. Pour tenter de répondre aux difficultés parfois spécifiques au milieu rural, des initiatives locales se sont multipliées. La vitalité des marchés, les boutiques de producteurs, les épiceries locales, les associations d’aide alimentaire, la réflexion autour de projets de sécurité sociale de l’alimentation (SSA), le VRAC Drôme2 et la lente mise en place de Programmes alimentaires territoriaux3 contribuent à mettre plus d’équité dans le système alimentaire.

Le débat du vendredi 29 novembre permettra à divers acteurs du secteur d’expliciter leur rôle. Daniel Gilles, conseiller départemental et élu de Saoû, Mathieu Michelas responsable du rayon fruits et légumes Intermarché Crest, et Elsa Chastel, agricultrice bio à Solaure-en-Diois, amorceront les échanges, dialoguant avec Stephan Marette, économiste à l’INRAE. Emilie Bosc du collectif Vers une Solidarité sociale de l’alimentation (SSA) à Dieulefit témoignera également.

Vous êtes cordialement invités à y participer ! Entrée libre, à la salle de l’Amape, 36 rue des Alpes, à Crest. Le vendredi 29 novembre à 19 heures.

Louisette Gouverne

