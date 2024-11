La place des Moulins en 1919, comme si vous y étiez

Un tournage a fait voyager les Crestois un siècle en arrière.

Sur la place des Moulins – ou plutôt celle du Marché – il y avait là dimanche 3 novembre des moutons, sagement mis en troupeau par un chien aussi silencieux qu’efficace, un rémouleur bien concentré, des belles dames à chapeaux, de jolies jeunes filles à cheval, mais aussi des hommes en costumes, sortis de leur traction avant, en train de parler. Ou de se chamailler ?

« Là, vous vous chamaillez ! Vous n’êtes pas contents ! », les intimait une voix extérieure, très concentrée elle aussi, n’hésitant pas à rabrouer un peu tout ce petit monde : « Ah mais non, sors pas ton portable ! On est en 1919 ! » « Oups », a répondu l’infortuné figurant, un peu étourdi...

Car tout ceci était bien-sûr non pas la réalité mais un tournage d’une séquence de documentaire sur la vie de l’industriel Albert Argod, mené tambour battant par le réalisateur Serge Sargentini. Et ce, pour le plus grand bonheur des passants, comme Annika : « Je comptais aller voir une exposition et voilà que je me retrouve dans un tournage, jouant une dame du temps jadis avec un chapeau sur la tête ! C’est très amusant ! »

À ses côtés, on pouvait reconnaître Claude Bougdour et Hélène Henckens de la galerie Espace Liberté, où se tenait la fameuse exposition, mise sur pause durant deux petites heures. Elles aussi chapeautées et figurantes, elles se disent « ravies » de l’expérience. Reste à découvrir le résultat, et pour cela, il faudra patienter un peu.

Blandine Flipo

Article publié dans Le Crestois du 8 novembre 2024