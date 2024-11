La Crest’zy night, une folle course nocturne dans les rues de Crest

La 5e édition aura lieu le vendredi 15 novembre, départ à 20 heures.

C’est reparti pour un tour. Avec la 5e édition de la Crest’zy night, une course à pied nocturne dans les rues de Crest, l’ambiance sportive et festive est garantie. Son départ sera donné le vendredi 15 novembre à 20 heures du pont Mistral avec deux parcours proposés : l’un de cinq kilomètres (à partir de 14 ans) et l’autre de dix kilomètres (à partir de 16 ans). Cinq cents coureurs sont attendus et il est toujours possible de s’inscrire sur le site web le-sportif.com (plus besoin de certificat médical, mais un numéro de permis prévention santé disponible en cinq minutes sur Internet).

Cet évènement est organisé par les professeurs d’éducation physique et sportive de la section sportive du collège Armorin et ses 36 élèves. Ces derniers seront chargés d’animer la course et de baliser le parcours le jour J. Tous les bénéfices seront reversés au budget de la section sportive, pour financer les activités et les sorties des élèves. « Nous tenons à ce que les parents paient le moins possible », a rappelé Lionel Brun, l’un des professeurs.

Comme l’année dernière, un concours de déguisement est lancé, avec de nombreux lots à la clé. Nouveauté, une batucada déambulera dans le vieux Crest et un duo funky/jazz jouera dans la cour du collège/lycée Armorin. Au total, cinquante bénévoles sont mobilisés pour assurer le bon déroulé de la « Crest’zy ». Le Club athlétique crestois participera aussi à la fête en assurant le ravitaillement d’après-course et la buvette à l’Espace Soubeyran et en préparant le repas des bénévoles.

« La Crest’zy night a réussi à prendre toute sa place à Crest », a salué lors de la présentation presse de l’évènement Caryl Fraud, adjoint délégué au sport à la mairie de Crest, qui apporte son soutien à travers une subvention, du prêt de matériel et la mise à disposition de l’Espace Soubeyran. À noter qu’une reconnaissance des parcours est organisée le dimanche 10 novembre à 10 heures à partir du pont Mistral. Que la fête (du sport) commence !

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 8 novembre 2024