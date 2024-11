Nouveau revirement sur la gestion de l’eau

Les élus locaux tentent de s’adapter aux revirements gouvernementaux.

Cette histoire d’eau, ça les avait bien occupés, nos maires. Votée en 2015, la loi NOTre devait rendre obligatoire le transfert des compétences eau et assainissement des communes à des structures plus grandes (intercommunalité ou syndicat). Et ce, avant le 1er janvier 2026. L’idée étant de mutualiser ressources et moyens pour une gestion d’une ressource devenue au fil du temps très précieuse et toujours plus complexe à gérer. Seulement voilà : parce qu’elle est justement si stratégique, la question de l’eau est éminemment politique. Certains maires n’avaient pas trop envie de remettre leur précieux réseau en commun avec un voisin moins scrupuleux. Question de moyens, aussi...

Article publié dans Le Crestois du 8 novembre 2024