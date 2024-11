Des champs à l’usine : le parcours atypique d’Emeric Gauthier

Agriculteur à Blacons et à La Clastre, il a trouvé un emploi d’ouvrier pour compléter ses revenus.

« On dit qu’il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier ! », sourit Emeric Gauthier. L’agriculteur blaconnais en sait quelque chose : depuis bientôt un an, il a trouvé un emploi d’ouvrier à l’usine Ucab, à Crest, pour compléter ses revenus d’agriculteur qui ne lui permettaient plus de vivre dignement. Une transformation radicale pour ce fermier de 36 ans, père de deux garçons, qui avait rejoint l’exploitation familiale, il y a quinze ans de cela...

Article publié dans Le Crestois du 8 novembre 2024

