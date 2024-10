Portez-moi pour un rêve toujours plus loin

L’association a signé une convention avec l’hôpital de Crest.



Le gouffre de Padirac avec Jérémy Michalak, Lucie Carrasco

et l’équipe de Portez-moi pour un rêve.

Portez-moi pour un rêve est une association à but non lucratif ayant pour but de lutter contre l’isolement, l’exclusion liés à l’âge, la maladie et le handicap en permettant à des personnes à mobilité réduite de réaliser leurs rêves : visites de monuments historiques et sites naturels inaccessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR), sorties simples… Ainsi, l’année dernière, l’association Portez-moi pour un rêve avait ainsi permis aux résidents de l’EHPAD de l’hôpital de Crest d’accéder aux étages de la Tour de Crest et d’aller à un spectacle de Dany Larry.

Dans le prolongement de ces actions, le 23 septembre dernier, le centre hospitalier de Crest et l’association Portez-moi pour un rêve ont signé une convention pour inscrire leur partenariat sur le long terme. Après validation du projet par le médecin du service, l’association aura pour mission d’organiser et financer (par un transport en ambulance), le souhait de patients hospitalisés en Unité de soins palliatifs et/ou résidents de L’EHPAD de la Tour vers une destination souhaitée.

À l’heure actuelle, l’association a réalisé 109 portages, fait visiter 27 monuments inaccessibles aux PMR dans 9 départements et 5 régions de France, organisé 3 missions en ambulance et sorti 4 personnes à mobilité réduite emprisonnées à domicile par leurs marches d’escalier. Une des aventures de l’association crestoise sera diffusée à la télévision sur France 5 en mai ou juin 2025 dans un documentaire intitulé « Les aventures de Lucie ». Ce jour-là, en compagnie de Jérémy Michalak, Lucie Carrasco est devenue la première personne en fauteuil roulant de l’histoire à avoir fait l’intégralité du parcours touristique du gouffre de Padirac, dans le Lot.

Portez-moi pour un rêve sera de retour à la Tour de Crest le samedi 16 novembre pour faire visiter l’emblème de notre ville à 2, 3 ou 4 nouvelles PMR. Les objectifs de l’association sont d’arriver avant la fin de l’année à réaliser 120 portages (109 déjà réalisés) et 30 monuments visités (déjà 27 à ce jour).

Pour pérenniser son action sur les années à venir, l’association recherche des mécènes et des sponsors. Il est possible également de faire des dons.

Plus d’infos : https://www.portezmoipourunreve.fr

Article publié dans Le Crestois du 1er novembre 2024