Un mois pour sensibiliser au cancer du sein

L’opération Octobre rose mobilise de nombreux acteurs de la vallée.

Il y avait foule, le mercredi 23 octobre, devant le centre hospitalier de Crest. À l’occasion d’Octobre rose, la campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein, les personnels de l’hôpital ainsi que deux associations dédiées à la lutte contre cette maladie organisaient une journée d’information à destination du grand public.

Dans la matinée, l’équipe de radiologie du centre hospitalier a fait visiter le mammographe, installé il y a deux ans à Crest. Un équipement indispensable qui est particulièrement sollicité par les habitantes du secteur, en particulier pour des dépistages de cancer du sein.

L’après-midi, Nathalie Roche et Emmanuelle Wilkens, les deux sages-femmes du centre hospitalier de Crest, ont animé des ateliers de palpation, un outil de dépistage indispensable.

Cette journée de sensibilisation fut aussi l’occasion pour l’assocation Agir pour le cancer 26 et pour l’antenne crestoise de la Ligue contre le cancer de diffuser de l’information sur cette maladie, et notamment de rappeler l’utilité du dépistage du cancer du sein. Car plus on le détecte tôt, plus les chances de guérison sont importantes. Le cancer du sein est à la fois le plus fréquent et le plus mortel chez la femme. Près de 80 % des cas se développent après 50 ans.

Martin Chouraqui

Le Rotary club Crest vallée de la Drôme mobilisé Comme tous les ans, le Rotary club se mobilise pour l’opération octobre Rose. La commission dédiée a sollicité de nombreuses entreprises de Crest et de la vallée, qui ont accepté de lui remettre des dons. Une soirée réunira tous les partenaires ce vendredi 25 octobre à 18 heures, à la Note gourmande, à Crest. Le lendemain, samedi 26, le Rotary club sera présent sur le marché. Et donne rendez-vous à 18 heures sur le Champ de Mars pour une marche aux flambeaux rose ouverte à tous. Venez nombreuses et nombreux !

Article publié dans Le Crestois du 25 octobre 2024