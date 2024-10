Une Marche rose et solidaire

L’association Tour et détours s’engage contre le cancer du sein.

La Marche rose, organisée conjointement par Tour et détours et la Ligue contre le cancer de la Drôme a eu lieu dimanche 20 octobre. Une très belle réussite pour cette première édition, car elle a réuni plus de 130 marcheurs dans une ambiance très conviviale.

L’organisation a été soigneusement préparée, et déployée par les nombreux bénévoles de Tour et détours...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 25 octobre 2024