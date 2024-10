Sécurité routière : « C’est un sujet drômois »

Entretien avec Thierry Devimeux, le préfet de la Drôme, pour faire le bilan de l’opération « carton rouge »

Une série noire. Depuis fin septembre, six personnes ont perdu la vie sur les routes de la Drôme. Notre secteur n’est pas épargné : les routes de Chabeuil, d’Étoile-sur-Rhône, de Loriol-sur-Drôme ou de Die ont connu, ces dernières semaines, leur lot d’accidents graves. Pour tenter de juguler cette explosion de l’insécurité routière, la préfecture de la Drôme a mis en place, entre le 12 et le 20 octobre,une opération baptisée « Carton rouge ». Ce qui n’a malheureusement pas empêché deux accidents mortels de se produire le week-end des 19 et 20 octobre. Alors que l’automne est une saison particulièrement dangereuse sur les routes, cette stratégie de la dissuasion va-t-elle porter ses fruits ? Comment, autrement, venir à bout de ce fléau ? Entretien avec le préfet de la Drôme, Thierry Devimeux.

Le Crestois : Quel bilan tirez-vous de l’opération « Carton rouge » ?

Thierry Devimeux : J’avais lancé cette opération parce que nous avons eu dans un temps très court, dix jours, six morts, ce qui est beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. En réaction, j’ai demandé aux forces de l’ordre de se mobiliser encore plus que d’habitude et de multiplier les opérations de contrôle avec une approche un peu atypique, puisque j’annonçais sur les réseaux sociaux, la veille au soir, les points de contrôle du lendemain, pour essayer de responsabiliser les conducteurs. L’opération a mobilisé 500 militaires de la gendarmerie et 150 policiers. Cela a permis de contrôler à peu près 15 000 véhicules et de repérer et verbaliser 1 422 infractions. Un conducteur sur dix. C’est beaucoup. Avec des infractions malheureusement assez classiques : excès de vitesse, alcool au volant, stupéfiants, téléphone... Nous avons procédé à 54 retraits de permis pour les infractions les plus graves.

Êtes-vous surpris par ces résultats ?

Malheureusement pas. Je pensais que les gens allaient se réveiller un peu et faire attention, puisque nous avons joué la transparence et n’avons pas pris les gens en traître. Mais non. Nous sommes restés sur un taux d’infraction malheureusement assez classique, avec des infractions classiques, ce qui montre que les conducteurs de ce département n’ont pas pris la mesure de leurs responsabilités et continuent à conduire sans faire attention aux conséquences que cela peut avoir quand on conduit trop vite, avec de l’alcool, des stupéfiants, ou un mélange de tout ça. Conduire n’est pas un jeu, c’est un acte qu’il faut faire en responsabilité. Ne pas respecter les règles, c’est prendre le risque pour soi d’être blessé ou tué et j’allais dire, à la limite, ça ne concerne que le conducteur –, mais c’est surtout prendre un risque pour ses passagers et pour les véhicules qui circulent au même moment et au même endroit que vous.

Quelqu’un qui double sur une ligne blanche et tombe sur une voiture qui arrive en face, qui est, elle, dans son bon droit, c’est un choc de plein fouet et la personne décède. Nous avons vu un camion qui a donné un coup de volant pour essayer d’éviter le véhicule qui arrivait en face, le camion s’est couché, a pris feu, et le conducteur est mort brûlé dans sa cabine.

C’est un relâchement des comportements qu’on ne peut pas accepter. Que personne ne peut accepter, en premier lieu les familles qui sont endeuillées. Et puis ensuite, la société. Dans ce cadre-là, je représente les règles que la société a mises en place pour se protéger collectivement. Ces règles impliquent des contrôles et des sanctions si on ne les respecte pas.

Quelles sont les causes des six accidents mortels récents ?

Il n’y a pas de cause majeure. Il n’y a pas un âge type, pas un lieu type, et il n’y a pas une infraction type. C’est tout type d’infraction : de l’inattention, du non-respect des règles, de la conduite en état d’ivresse, de la conduite avec des vitesses trop élevées... C’est un relâchement quasi-général : les gens ne prennent pas conscience que conduire, c’est dangereux ! Il faut être concentré et respecter les règles.

L’année 2024 est-elle pire que les autres ?

Ce n’est pas une année comme les autres puisqu’on a quasiment deux fois plus de décès que l’an dernier. Nationalement, il y a plutôt une baisse du nombre de morts, donc on est en complet décalage. C’est un sujet drômois. C’est sur les routes drômoises, fréquentées par des habitants de ce département, qui ne font pas suffisamment attention, qui ont des conduites parfois à risque, avec de l’alcool, des excès de vitesse, de la drogue, et qui provoquent des accidents. Je le dis avec force : ça ne va pas. Ça ne va pas !

Y a-t-il des axes routiers plus accidentogènes que les autres ?

On ne peut pas dire que ce qui se passe est causé par les routes ne sont pas bonnes, car c’est, à mon avis, plutôt l’inverse. On a, dans le département, des routes qui sont plutôt bien entretenues par le conseil départemental. Les routes sont bien tracées, parce que la géographie du département le permet, ce qui n’est pas le cas en Ardèche, par exemple. Ici, quand on va à Crest ou à Die, les routes sont de très bonne qualité, et ça incite les gens à faire moins attention.

Ce sont de grandes lignes droites qui peuvent être dangereuses.

Il y a des radars, on fait des contrôles tout le temps... La qualité des routes ne renforce pas l’accidentologie mais elle fait que les gens font moins attention. Souvent, les gens ne se sentent pas concernés car ils estiment qu’ils conduisent bien. Peut-être que vous conduisez bien, mais il faut que l’on fasse tous très attention à notre conduite, et même quand on ne boit pas, quand on ne se drogue pas, quand on conduit à la bonne vitesse, il faut rester ultra concentré, d’abord parce que le danger peut venir d’en face, mais aussi parce que le danger peut nous surprendre, parfois sur un trajet qu’on connaît par cœur, qu’on est un peu moins concentré, qu’on a l’attitude qui ne va pas au moment où il ne faut pas.

Depuis quelques années, on constate une forte présence de la gendarmerie sur les routes. La répression fonctionne-t-elle ?

Dans cette politique de réduction des accidents de la route et de la mortalité, du renforcement de la sécurité routière et de la lutte contre l’insécurité routière, il y a bien sûr le volet répressif, pour montrer qu’il y a des règles et qu’elles sont faites pour être respectées. Mais il y aussi le volet préventif. On met beaucoup d’énergie et d’argent pour former les jeunes dans les écoles, les collèges. En parallèle de ces opérations Carton rouge, nous faisons des opérations « Carton jaune » où, justement, on ne sanctionne pas (sauf si les infractions sont graves), où l’on explique aux gens les infractions qu’ils commettent, pour les former. Pour qu’ils soient conscients de leur mauvais comportement de conducteur et soient mis en responsabilité, pour qu’ils comprennent qu’il faut changer d’attitude. Nous le faisons. Ce sont les deux volets. Et tout de même, ça paie : depuis plusieurs années, la délinquance sur la route baisse, et la mortalité baisse. Sauf cette année, où nous avons un regain de mortalité, donc un regain de mauvais comportements routiers. Face à ce constat, et c’est un très gros effort que je demande aux forces de polices et de gendarmerie, parce qu’elles sont déjà tout le temps sur la route, on a renforcé encore leur présence pour mettre en tension les conducteurs, pour les réveiller.

En automne, il y a souvent plus d’accidents. Après cette opération Carton rouge, qu’allez-vous mettre en œuvre pour lutter contre l’insécurité routière ?

J’ai demandé aux forces de l’ordre de maintenir leur effort et nous allons continuer à communiquer. L’automne, objectivement, est le moment où la lumière descend plus vite : quand on part et qu’on rentre du boulot, il fait sombre, la luminosité a changé, on ne perçoit plus la route de la même façon, il y a une humidité plus forte, des voitures qui adhèrent moins... Les vacances de la Toussaint sont traditionnellement une période à risques, donc on maintient une très forte pression des forces de l’ordre sur le terrain.

Pensez-vous déployer de nouveaux radars ?

Dans le département, l’accidentologie fait tous les ans l’objet d'’une analyse, pour regarder s’il n’y a pas des points où l’on constate plus d’accidents, plus de vitesse excessive, etc. Quand on le constate, on essaie d’installer des radars fixes pour protéger les zones sensibles, car les radars font ralentir. On complète cela par des radars mobiles, ces « radars de chantier » que l’on déplace et qu’on laisse temporairement à des endroits où les gens ne sont pas habitués à les voir. C’est pour leur rappeler que quand la règle, c’est 80 km/h, c’est sur tout le linéaire, et pas seulement à côté du radar fixe. Je mets aussi beaucoup l’accent sur les radars embarqués, qui ne se repèrent pas, ils sont dans les véhicules, et on peut être pris sans s’en rendre compte. C’est pour faire prendre conscience aux gens.

Souvent, les radars mobiles ne font pas long feu et sont détruits ou vandalisés...

C’est du vandalisme pur et simple, on fait des enquêtes pour déterminer qui fait ça, mais on n’y arrive pas forcément, car c’est dans les campagnes et qu’il n’y a pas de caméras qui surveillent tout. Ce sont des gens qui refusent la règle...

On entend parfois dire que les radars sont une manière pour l’État de taxer les gens pour de « petits délits » routiers. Qu’en pensez-vous ?

Des gens le disent... Mais il y a une règle : c’est 80 km/h. On peut trouver que ce n’est pas assez rapide, mais c’est la règle qui a été retenue au niveau national. Il y a une règle, si vous êtes en dehors, vous êtes en dehors ! Alors quoi ? Il faudrait des radars qui flasheraient sans sanctions ? Des gens se plaignent d’être flashés à 82 km/h... Mais ils ne sont pas à 82 ! ils sont à 87 ! Pourquoi êtes-vous à 87 ? Vous n’avez qu’à rouler à 80 ! C’est le principe de la règle. On peut la critiquer, mais une règle qui n’est pas contrôlée ne sera pas respectée. Par ailleurs, l’argent des amendes ne renfloue pas les caisses de l’État. Il est reversé aux collectivités pour mettre en place des actions de sécurité routière, d’aménagements routiers pour réduire la vulnérabilité. Il y a une obligation d’utiliser cet argent pour des actions de renforcement de la sécurité routière.

Propos recueillis par Martin Chouraqui