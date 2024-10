Jacques Clerc ou l’urgence de créer

Hommage de Philippe et Chantal Clerc à l’artiste crestois, disparu le 9 octobre



Jacques Clerc dans son atelier à Crest (photo Samuel Cordier)

Arrivé en 1956 à Crest, Jacques Clerc sut que c’était là qu’il voulait vivre et mourir. Il y construisit sa maison. Entre sa ville et lui se nouèrent des liens profonds et indéfectibles.

En 1959 André Malraux imagina les Maisons de la jeunesse et de la culture. Aussitôt, Jacques Clerc et d’autres artistes crestois, Vanber, Alain Rais... créèrent l’Association de culture populaire art et jeunesse, et firent de Crest un des premiers laboratoires expérimentaux de ce projet national. Ce fut alors l’effervescence...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 18 octobre 2024