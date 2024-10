Plan-de-Baix coupé du monde... Jusqu’à quand ?

Les travaux sur la route de Beaufort étaient plus complexes que prévus.

Une semaine compliquée... Les habitants de Plan-de-Baix ont dû prendre leur mal en patience, depuis le vendredi 11 octobre, pour quitter et rejoindre leur beau village perché. Un incident sur le chantier de la RD70, qui relie la commune à Beaufort-sur-Gervanne et, plus bas, à la vallée de la Drôme, a en effet contraint les services du département à fermer la circulation sur cet axe jusqu’à nouvel ordre...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 18 octobre 2024