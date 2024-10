Les avions rasent toujours les habitants de Saoû

Les élus locaux s’impatientent et demandent des comptes à l’armée.

C’est devenu une phrase habituelle pour les Saouniens aux étrangers de passage, quand ils entendent gronder dans le ciel : « Attention, bouchez-vous les oreilles ! » Conseil que bien peu de visiteurs de passage ont le temps d’exécuter, restant souvent interdits par le bruit produit par les Rafale et autres Mirage qui passent à toute vitesse au-dessus de leur tête. « Ils sont tétanisés, c’est tellement fort ! » témoigne Olivier, patron du Poney Fringant. Reste qu’oreilles bouchées ou non, impossible de s’habituer pour les villageois. « c’est insupportable, ils passent en rase-motte, on a l’impression qu’ils s’amusent », poursuit-il...

Article publié dans Le Crestois du 18 octobre 2024