Objectif 1 000 abonnés !

Le Crestois lance une campagne d’abonnement.

Pourquoi pas mille ? Comme nous vous l’expliquons dans l’article cet article, les finances du Crestois, un an après sa reprise en société coopérative, restent fragiles. Nous lançons donc, en ce 18 octobre 2024, une campagne de recrutement de nouveaux abonnés !

Aujourd’hui, 910 foyers, associations, collectivités et entreprises sont abonnés au Crestois dans sa version papier. Nous espérons faire grimper ce nombre jusqu’au millier d’ici le 31 décembre prochain. Un moyen de renforcer notre trésorerie et d’aborder l’avenir avec un peu plus de sérennité. Mais l’objectif est ambitieux...

C’est pourquoi nous avons besoin de votre soutien pour y parvenir. Car si vous lisez ces lignes, c’est soit que vous êtes déjà abonné au Crestois, soit que vous l’avez acheté chez votre marchand de journaux favori... Aujourd’hui, c’est un nouveau public qu’il s’agit de convaincre de s’abonner au journal de la vallée. N’hésitez pas à faire passer le message autour de vous !

Et si vous manquez d’arguments, rappelez-leur que le Crestois, c’est chaque vendredi toute l’actualité de la vallée, village par village. C’est aussi un agenda culturel du secteur, un espace de libre expression, des portraits de personnalités locales, des histoires parfois à peine croyables, une petite dose d’humour et, surtout, une bouffée de liberté dans un paysage de la presse bien souvent uniformisé...

L’existence du Crestois est une chance pour notre territoire. Aidez- vous à le faire perdurer !

La Scop Le Crestois

Article publié dans Le Crestois du 18 octobre 2024