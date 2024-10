Une Marche rose contre le cancer

Tours et détours et la Ligue contre le cancer s’unissent le 20 octobre.

À l’occasion de l’opération nationale Octobre rose, Tour et Détours, club de randonnée crestois, et la Ligue Contre le Cancer de la Drôme, organisent conjointement une Marche rose, le dimanche 20 octobre. En effet, ces deux associations ont décidé d’unir leurs forces pour soutenir la lutte et la prévention contre le cancer.

Top départ à la salle Coloriage, à partir de 8 heures pour les inscriptions (et un accueil café, thé…) pour trois randonnées au choix : 7, 10 et 15 kilomètres. Aucun ravitaillement sur les parcours, prévoir de l’eau et un en-cas. Participation libre à partir de 5 euros, collectée par la Ligue contre le cancer. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Le Comité de la Drôme de la Ligue contre le cancer sera présent pour toute information de prévention et de dépistage organisé et gratuit du cancer du sein. Parce que le cancer est une maladie qui a des retentissements physiques, psychologiques, économiques et sociaux, notre comité propose des services adaptés aux malades ainsi qu’à leurs proches. Cet accompagnement vise à améliorer la prise en charge personnalisée et la qualité de vie pendant et après la maladie.

Dans cette volonté de répondre au mieux, aux besoins des personnes malades, nous développons nos antennes sur le territoire drômois. Ainsi, la nouvelle antenne de Crest a vu le jour mi-septembre avec le démarrage de prestations d’activité physique adaptée (Apa), gratuites la première année. Elle a déjà pu accueillir dix personnes lors des trois premières séances.

D’autres prestations personnalisées complèteront progressivement cette offre : entretiens psychologiques, conseils diététiques, socio-esthétique. Les premiers rendez-vous sont pris en charge par la Ligue. C’est grâce aux dons et à la récolte de bénéfices lors d’actions telles que cette Marche rose que cette aide et ses soins sont possibles ! Alors, venez nombreux. Et pourquoi pas, tous en rose !

Tour et détours et La ligue contre le cancer

Article publié dans Le Crestois du 18 octobre 2024