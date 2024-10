Les vélos enlevés, les cyclistes outrés

Vendredi 11 octobre, la police municipale a décroché des vélos dans le centre-ville, et les a envoyés à la fourrière. Provoquant la colère de leurs propriétaires.

Amandine Bordure n’en revient toujours pas. Vendredi matin, elle passe devant la place Ferdinand Marie, à côté de laquelle elle a garé son vélo la veille. Elle aperçoit un policier municipal qui prend des photos d’autres vélos accrochés là. « Je me suis demandé pourquoi, et le policier m’a répondu qu’il fichait les vélos qui étaient mal garés, et si dans l’après-midi ils n’avaient pas bougé, ils partiraient à la fourrière. » Agacée, Virginie lui demande alors pourquoi...

Article publié dans Le Crestois du 18 octobre 2024