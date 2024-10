À la chambre d’agriculture, les élections en ligne de mire

Les élus de la chambre d’agriculture ont fait le point sur leur mandature qui s’achève en fin d’année, tandis que la concurrence se prépare.

Le programme était chargé lors de cette conférence de presse de rentrée de la chambre d’agriculture de la Drôme, lundi 30 septembre. Le président Jean- Pierre Royannez, entouré de ses vice-présidents Sandrine Roussin, Pierre Combat et de l’élu Thierry Mommée, a voulu dresser le bilan de six années de mandature d’une équipe émanant du syndicat majoritaire, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), et des Jeunes agriculteurs (JA). Et la liste est longue, au vu des nombreuses attributions de la chambre...

Article publié dans Le Crestois du 11 octobre 2024