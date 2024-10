La chasse aux oiseaux d’eau bientôt interdite dans la Réserve des Ramières ?

La préfecture soumet à l’avis du public un arrêté d’interdiction de la chasse sur le « domaine public fluvial ».

C’est un nouvel épisode dans la longue histoire de la Réserve naturelle nationale des Ramières du Val de Drôme. Depuis le 30 septembre et jusqu’au lundi 21 octobre inclus, la préfecture de la Drôme soumet à la consultation du public un arrêté portant création d’une « réserve de chasse et de faune sauvage sur le périmètre du domaine public fluvial de la Réserve des Ramières ». Les citoyennes et citoyens sont ainsi invités à donner leur avis sur le sujet depuis le site Internet de la préfecture de la Drôme.

Que propose exactement le préfet Thierry Devimeux ?...

Article publié dans Le Crestois du 11 octobre 2024

Image : © Freepik

À consulter : Projet d'arrêté préfectoral