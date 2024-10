Les Restos du cœur ont besoin de vous !

Collecte alimentaire dans la vallée les vendredi 11 et samedi 12 octobre

Comme tous les ans, les Restos du cœur organisent leur collecte de denrées alimentaires, de produits d’hygiène et d’entretien les vendredi 11 et samedi 12 octobre dans dix magasins des environs de Crest (Auchan, Intermarché, Aldi, Étincelle, Épicerie nouvelle, U-Upie, U-Grâne, Auchan et Lidl Chabeuil, Vival-Saillans).

L’association a besoin de tout, pourvu que ce soit des produits longue conservation, en particulier des plats cuisinés avec de la viande, conserves de poissons (maquereaux, sardines...), des produits d’entretien et des produits bébé. Une centaine de bénévoles seront mobilisés pour l’occasion.

Le centre de Crest accueille à ce jour près de 130 familles (280 personnes) : cela représente près de 30 000 « équivalents » repas distribués depuis le 4 avril. Le nombre de familles va augmenter cet hiver, alors plus que jamais, nous avons besoin de produits !

Les inscriptions pour la campagne d’hiver auront lieu les jeudis et vendredis de 9 heures à 11 h 30 (sauf le 1er novembre), du 31 octobre au 15 novembre au local des Restos du cœur de Crest. Plus d’infos : 04 75 76 82 12.

C. C.

Article publié dans Le Crestois du 11 octobre 2024