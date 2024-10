Le Club des Retraités Actifs ne chôme pas !

Le programme est chargé en automne, avec un loto et un voyage.

Le Club des Retraités Actifs a pris la rentrée à bras-le-corps avec de nombreuses animations. Le 17 septembre, une cinquantaine d’adhérents ont visité la Grotte Chauvet et apprécié un copieux déjeuner avec, entre autres, un cochon grillé à la broche. Le repas de fin de mois du dimanche 30 septembre a réuni une soixantaine de convives au Foyer-restaurant Louise Vallon et a permis de fêter les anniversaires du mois de septembre et aussi des mois d’été, tout cela dans une belle ambiance.

Ensuite, le 1er loto de la saison 2024-25 se tiendra le mardi 15 octobre à 14 heures au Foyer-restaurant. Toujours le même tarif: 2,50 euros le carton, cinq cartons pour 10 euros. Bien entendu, le loto est ouvert à tous, les lots sont nombreux et un goûter est possible en cours d’après-midi.

Pour terminer la saison en beauté, un séjour en Espagne, à Playa d’Aro, est prévu du 28 au 31 octobre, avec sortie à Barcelone. Renseignements et réservations aux 06 70 20 44 74 (G. Cellier) et 06 83 09 18 82 (M.-T. Revol).

G. C.

Article publié dans Le Crestois du 11 octobre 2024