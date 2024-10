L’Université populaire du Val de Drôme ne connait pas la crise

L’association enregistre une forte hausse de ses adhérents et enrichit son programme.

Vendredi 4 octobre, l’Université populaire du Val de Drôme (UPVD) avait invité ses adhérents, intervenants et sympathisants à la salle de l’Amape pour son assemblée générale statutaire. Plus de soixante personnes ont répondu présentes.

Dans son rapport moral, Philippe Gasparini a souligné la bonne santé de l’UP, dont le nombre d’adhérents est passé de 300 dans les années 2015-2020 à 400 en 2021, puis 440 en 2022 et 530 en juin dernier. C’est sans doute que ses propositions répondent de mieux en mieux à un besoin de savoir partagé. Ce qui s’est vérifié à la Foire des savoirs à laquelle 300 personnes ont participé l’an dernier. Puis à la projection du film de Jacques Joubert, La plume et les cris, à l’Eden, aux conférences ayant réuni de 35 à 90 personnes, et aux nombreux ateliers, modules et sorties, généralement complets.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène...

Article publié dans Le Crestois du 11 octobre 2024