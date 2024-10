Eau potable : vers un nouveau forage à la Confluence ?

La CCVD et Sydéo, un syndicat des eaux ardéchois, vont étudier ensemble un nouveau forage potentiel au Pouzin. Et ce alors que le territoire n’arrive pas à remplir ses objectifs d’économie de consommation.



Jean Serret (à d.), président de la CCVD, et Jean Leynaud, président du syndicat Sydeo, au Pouzin le mercredi 2 octobre

L’or bleu. Depuis 1995, le bassin versant de la rivière Drôme est classée « Zone de répartition des eaux », ce qui signifie que la ressource est insuffisante pour répondre aux besoins du territoire. Si les usages agricoles sont souvent pointés du doigt, la question de l’accès à l’eau potable est de plus en plus tendue, avec une quantité d’eau globalement plus faible et une population qui continue d’augmenter. En témoigne le bilan du Plan de gestion de la ressource en eau (PGRE) publié en 2021, qui indique que « le secteur de l’alimentation en eau potable présente l’augmentation de prélèvement la plus marquée avec près de 36% de dépassement des volumes prélevables. » « Une évolution alarmante », précise ce document validé par la commission locale de l’eau. Bref, la vallée de la Drôme consomme trop d’eau potable...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 4 octobre 2024