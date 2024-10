À Bourdeaux, l’Oustalet va devenir une auberge coopérative

L’ancienne maison de retraite va bientôt retrouver sa vocation originelle.

Ne dites plus l’Oustalet ! Si le nom de cette ancienne maison de retraite est encore inscrit sur le frontispice du grand bâtiment blanc qui trône au cœur du village de Bourdeaux, entre l’église et le Roubion, c’est un nouveau destin qui s’ouvre pour le lieu, désormais baptisé « l’Oustal’ ». Un projet d’auberge et d’ateliers d’artistes qui a été présenté à la population le mardi 23 septembre, devant une foule nombreuse et curieuse.

Il faut dire que le bâtiment occupe une place à part dans le cœur des habitants du pays de Bourdeaux...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 4 octobre 2024