Des visiteurs poilus de passage à l’Ehpad

Une ferme pédagogique a pris ses quartiers au pied de la Tour...

Le bouc, le lapin et les aînés... Ç’aurait pu être le titre d’une fable de la Fontaine, mais c’est une histoire bien réelle – et non moins poétique – qui s’est déroulée au rez-de-chaussée de la résidence Armorin, une unité de l’Ehpad public du centre hospitalier de Crest, le lundi 30 septembre.

La ferme pédagogique montoisonnaise Au pré d’une évidence avait investi la salle Anna Baché et sa terrasse à l’occasion de la Semaine bleue...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 4 octobre 2024