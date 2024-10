La Drôme s’écoule, et les Feux d’automne...

Un étrange cortège de volatiles a survolé la Tour... En musique.

Ils partirent cinquante des hauteurs de Crest et arrivèrent 600 au bord de la Drôme ! Une nuée d’oiseaux blancs et lumineux est descendue de là-haut, le vendredi 27 septembre, a déambulé dans les rues étroites de Crest, avec tambours et trompettes, clameurs et hourras, embrassades, rires et danses...

Depuis un an, le peuple crestois attendait ce moment pour prendre part à l’envol des Migrateurs...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 4 octobre 2024