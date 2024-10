70 pilotes attendus pour la DH Urban race

Rendez-vous le 6 octobre pour la 6e édition de la course VTT dans le centre historique de Crest.

Descendre en VTT la crête et les rues de la vieille ville à tombeau ouvert, depuis les environs de la Tour de Crest. Voilà le concept de la DH Urban race, dont la sixième édition se déroule le dimanche 6 octobre. Cet évènement, organisé par l’association La 32e et qui mobilise une centaine de bénévoles le jour J, souhaite également mettre en avant le handisport, puisque deux concurrents participeront à la compétition en fauteuil tout terrain.

Plus de soixante-dix descendeurs, dont plusieurs professionnels, sont attendus dès 8 heures du matin pour les essais libres. Après la pause repas prise sur l’aire d’arrivée, cours Joubernon (qui accueillera aussi le village des partenaires), deux manches de qualification auront lieu entre 14 et 17 heures. Les vingt descendeurs les plus rapides seront sélectionnés pour la finale, à partir de 17 heures. Le tout sera retransmis en direct sur un écran place Joubernon.

Attention aux yeux, le VTT de descente est une discipline très impressionnante. Encore plus dans un cadre médiéval aussi exceptionnel que le centre historique de Crest !

Clément Chassot

Photo : Thomas Bruas

Article publié dans Le Crestois du 4 octobre 2024