La 3CPS récupère la gestion des sites d’escalade

Communiqué de l’intercommunalité du Crestois et du Pays de Saillans.

Après le déconventionnement des sites d’escalade par la Fédération française de la montagne et de l’escalade (FFME), la communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans (3CPS) et le Département de la Drôme ont souhaité trouver une solution durable pour la pratique de l’escalade. La 3CPS a ainsi fait le choix d’élargir l’intérêt communautaire de la compétence « Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs » en y intégrant la gestion des sites naturels.

La Drôme est une destination majeure pour la pratique de l’escalade...

Article publié dans Le Crestois du 27 septembre 2024