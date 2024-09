Un petit morceau de Crest s’en va à Notre-Dame de Paris

Le designer dieulefitois Guillaume Bardet, qui travaille avec la fonderie Barthélémy art, a remporté le concours lancé par le diocèse de Paris.

Dans un coin de l’atelier de la fonderie Barthélémy art, le jeudi 19 septembre, Richard Chambon, ciseleur sur oeuvre monumentale, polit avec minutie une cuve en bronze pour lui donner l’aspect d’un miroir, couleur or. Pas n’importe quelle cuve : celle du futur baptistère de la cathédrale Notre-Dame de Paris ! « Je suis ciseleur depuis un an et demi, c’est mon quinzième métier, sourit-il. Quand le projet Notre-Dame est tombé, je n’y croyais pas, j’espérais vraiment travailler dessus. Je fais partie des élus ! »

Autel, baptistère, cathèdre et autres sièges, ambon, tabernacle… Tout le futur mobilier liturgique en bronze d’une des cathédrales les plus connues au monde est fabriqué dans cette fonderie crestoise créée il y a 99 ans qui compte aujourd’hui 33 salariés...

Article publié dans Le Crestois du 27 septembre 2024