En 1968, ils quittaient Armorin...

... 58 ans plus tard, ils se retrouvent au bord du lac Léman.

Douze élèves de la terminale Mathématiques élémentaires du Lycée Armorin 1965-66 se sont retrouvés près du Lac Léman, du mardi 10 septembre au soir au vendredi 13 au matin. Cette classe comptait 26 élèves dont 21 sont encore vivants. C’était leurs septièmes retrouvailles, la première a eu lieu 20 ans après leur sortie du lycée, en 1986 à Divajeu.

Avec leurs conjoints, c’est un groupe de 19 personnes venues de Marseille, du Queyras, de Lyon et de la Drôme qui s’est rassemblé mardi soir à Saint-Julien-en-Genevois chez Jean-Claude Long, l’un d’entre eux. Celui-ci et Alain Rouget, autre membre de la classe habitant Douvaine, ont parfaitement organisé cette rencontre : le mercredi, visites, malheureusement sous la pluie, de Thonon et d’Yvoire, joli village médiéval, et le jeudi une montée au Salève en téléphérique pour admirer le Lac Léman de plus haut, avec un temps plus clément.

Ces visites entrecoupées de quelques pauses gustatives : paëlla, filets de perches du lac, croziflette et bien entendu fondue...

Et surtout le plaisir de se retrouver, d’échanger les souvenirs, les nouvelles des absents, les dernières plaisanteries et les soucis physiques de l’âge... tout un programme !

Ils se sont quittés, pour certains après le repas de vendredi midi, en souhaitant se revoir en 2026, pour les 60 ans de leur sortie d’Armorin, lors d’une rencontre, sans doute autour de Crest, au moins aussi nombreux.

Dominique Laurent

Article publié dans Le Crestois du 27 septembre 2024