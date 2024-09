Le préfet fait sa rentrée et le bilan de son action

Le préfet de la Drôme Thierry Devimeux entend donner plus d’écho à son action.

C’est un rendez-vous auquel les journalistes de la Drôme, y compris ceux du Crestois, vont devoir s’habituer : le préfet Thierry Devimeux souhaite les associer le plus possible à son action, notamment en ce qui concerne la sécurité et l’eau, deux grands dossiers sur lesquels il s’est engagé depuis son arrivée, il y a un an.

Dans un bilan d’étape de rentrée, le préfet a commencé par présenter celui des moyens mis en place contre l’insécurité et le trafic de drogue...

Article publié dans Le Crestois du 20 septembre 2024