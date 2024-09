Pompiers en herbe !

Le vendredi 6 septembre, dix-sept jeunes ont fait leur rentrée à l’école des jeunes sapeurs-pompiers du centre d’incendie et de secours vallée de la Drôme, basé à Crest. Ils ont entre 13 et 17 ans et viennent de la vallée, mais aussi de Chabeuil, Loriol-sur-Drôme ou encore Combovin.

Quatre d’entre eux, en dernière année, tenteront en fin d’année de passer leur brevet de jeune sapeur-pompier, sésame pour pouvoir intervenir comme des grands !

Article publié dans Le Crestois du 20 septembre 2024