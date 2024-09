De la peinture sur les rouleaux !

En cette année très politique, le collectif "efface tag" a eu du boulot.

Début 2019, Serge Gay, citoyen crestois qui faisait partie d’un club de randonneurs, toujours de bonne humeur mais contrarié par les tags qui fleurissent dans la ville de Crest, qui la défigurent alors que celle-ci est inscrite aux « 100 plus beaux détours de France », voulait qu’elle reste attrayante pour nos citoyens et pour nos touristes…. Serge propose à ses collègues randonneurs de l’aider à effacer les tags : nous nous retrouvons six ou sept volontaires retraités, amoureux comme lui de notre belle ville...

Article publié dans Le Crestois du 20 septembre 2024