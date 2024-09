L’Amotec propose un concert le dimanche 29 septembre à 18 heures.

Concert trompette et orgue au temple de Crest, dimanche 29 septembre à 18h, avec Magali Herrera à la trompette et Julien Morel à l’orgue. Tous deux professeurs au conservatoire de Montélimar, Magali Herrera et Julien Morel vous interpréteront un programme de musique baroque varié, tour à tour entraînant, solennel, mélancolique ou majestueux, voire éclatant ! Les pièces d’orgue solo alterneront avec les pièces pour trompette et orgue.

Cette variété sera aussi le reflet de la diversité des compositeurs, choisis entre la fin de la Renaissance et la fin de l’époque baroque. Différents pays seront représentés : l’Angleterre avec Purcell, Stanley et Clarke, les Pays-Bas avec Sweelinck, l’Allemagne avec J. S. Bach, Buxtehude ou Froberger, la France avec Michel Richard Delalande.

Nous vous attendons nombreux au temple de Crest, pour un beau moment musical.

L’Amotec

Article publié dans Le Crestois du 20 septembre 2024