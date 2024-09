Une maison poétique à la Balançoire

Avec la designer et architecte d’intérieure Isabelle Bourbounnaud.

Jeudi 29 août, la librairie la Balançoire a accueilli la designer et architecte d’intérieur crestoise, Isabelle Bourbonnaud, pour une soirée dédicace festive, à l’occasion de la sortie de son livre Une maison poétique, aménager et décorer son lieu de vie, paru aux éditions Books on Demand en juin dernier. Un livre pour adultes, simple et vivant, conçu comme un livre pour enfants.

Dans le fond de la librairie, l’autrice s’était entourée d’objets insolites qu’elle propose de fabriquer dans son livre...

