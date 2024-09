La FNSEA et les Jeunes agriculteurs mettent la pression sur le loup

À l’approche de l’application du nouveau plan loup, la FNSEA et les Jeunes agriculteurs ont convié les élus et la presse à Saint-Nazaire-le-Désert pour dénoncer l’impact du prédateur sur leurs troupeaux.

Quand on monte vers la ferme de la famille Beynet, sur les hauteurs de Saint-Nazaire-le-Désert, difficile de ne pas être frappée par la beauté sauvage des lieux, tout en forêt et prairies bourdonnantes. C’est ici que Didier et son fils Alexis produisent depuis les fameux « agneaux de la Drôme », en bio. Un produit de qualité issu d’un élevage de brebis se nourrissant dans ces paysages bucoliques, en liberté. Oui mais voilà : depuis dix ans dans ces forêts vit également le loup. Ce qui a tout changé pour les Beynet.

Lundi 16 septembre, Alexis Beynet, membre du syndicat agricole des Jeunes agriculteurs, a invité la presse et les élus pour comprendre à quel point la prédation du loup sur son troupeau le mine...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 20 septembre 2024