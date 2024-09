Le loup, une espèce qui se porte mal en raison du braconnage

Si les attaques de loup sont à déplorer, les attaques contre le loup se sont aussi multipliées.

Le 10 septembre dernier a eu lieu un procès très attendu à Valence. Quatre personnes, dont deux éleveurs et une élue, ont comparu au tribunal judiciaire pour avoir empoisonné et tué un loup en 2022 à Crupies. Piégé par des écoutes, le jeune éleveur, Thomas D. (également chasseur et conseiller municipal), principalement accusé, reconnaît avoir empoisonné un loup puis l’avoir enterré, à l’aide de son cousin et de son oncle. Circonstance aggravante : il a reconnu s’être positionné comme référent du réseau local loup/lynx de l’Office français de la biodiversité (OFB) uniquement dans le but de repérer les canidés et de les éliminer...

Article publié dans Le Crestois du 20 septembre 2024