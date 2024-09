La Drôme et l’Ardèche recevront les championnats d’Europe de cyclisme 2025

Plusieurs épreuves de contre-la-montre auront lieu dans le val de Drôme.

Aux passionnés de cyclisme en France et dans le Monde, l’année 2025 offrira, depuis nos deux départements de la Drôme et de l’Ardèche, une belle brochette de champions. Cet engouement est à mettre au compte de l’association BDAO (Boucles Drôme-Ardèche Organisation) coprésidée par le tandem Guillaume Delpech-Damien Pollet et animée par plus de cinq cents bénévoles qui, non satisfaits de maintenir les traditionnelles « Boucles » du début de saison, ont ajouté à leur calendrier les championnats d’Europe de cyclisme sur route 2025.

C’est au domaine des Clévos, à Étoile-sur-Rhône, et en présence des médias, le jeudi 5 septembre, que s’est déroulée la présentation officielle des épreuves...

Article publié dans Le Crestois du 13 septembre 2024